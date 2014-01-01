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Играйте через приложение Playkey с крутой графикой

даже на слабом компьютере

Играйте через приложение Playkey, и ваш старенький

ноутбук превратится в мощный игровой компьютер

Играйте на Playkey в топовые игры

на Windows и Mac OS

Не копите на новый компьютер,

играйте в топовые игры на мощных серверах Playkey

Подпишитесь и играйте

Мощные серверы Playkey запускают
современные игры с крутой графикой.

А приложение транслирует картинку
на ваш компьютер, даже если он совсем слабый.

Playkey постоянно модернизирует серверы,
чтобы подписчики наслаждались лучшими играми

Игровой компьютер
с характеристиками
как у серверов Playkey

  • Nvidia Geforce GTX 1070 8 GB
  • i7, 4 Cores, 3.5 GHz
  • 16 GB оперативки

стоит от $ 2000

Сервер Playkey
оптимизирован под
требовательные игры

  • Nvidia GeForce 1080 Ti с 3584 CUDA 11 GB
  • i7, 4 Cores, 3.5 GHz Boost
  • 20 GB оперативки

Playkey работает даже на слабых компьютерах
и на интернете от 10 Мбит/сек

Системные требования к вашему компьютеру

1.5 GHz процессор

от 1GB оперативки

Windows XP, 7, 8, 10. MacOs c 10.8

Скорость интернета

10 Мбит/сек30 FPS, HD (1280х720)
15 Мбит/сек30 FPS, Full HD (1920х1080)
20 Мбит/сек60 FPS, Full HD (1920х1080)
25 Мбит/сек120 FPS, Full HD (1920x1080)

Ускорьте свой интернет и получите картинку 120 fps

Проверьте свой тариф
в личном кабинете провайдера

Возможно, у вас старый тариф. Как правило, у новых тарифов скорость интернета выше, а цена такая же.

Подключитесь
по кабелю Ethernet

Иногда старый роутер ограничивает скорость. Играть лучше всего подключив кабель напрямую к компьютеру. Или по WiFi 5000 Mhz.

Проверьте закачки
и подключения к роутеру

Если тариф отличный и роутер в порядке, а интернета все равно не хватает, отключите закачки и проверьте, кто еще подключен к интернету с вашего роутера.

Не копите на новый компьютер.

Играйте на Playkey прямо сейчас
от $1 за час

Подпишитесь и играйте
На Playkey можно запускать игры, которые поддерживаются сервисом
и куплены у вас в Steam, Uplay, Battle.net или другом магазине

Играйте бесплатно

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из вас получит по 2 часа бесплатно

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