Ярослав Гагаринский

Ну что...прошел первую игру, в которую от начала до конца играл на PK. Всё просто супер, wolfenstein the new order оставил самые лучшие впечатления, теперь на очереди old blood) Хочу пожелать успехов сервису и отличного будущего. Ну и даже тут я скажу...ДОБАВЬТЕ ПЛИЗ THE EVIL WITHIN.Много же человек хочет в не поиграть