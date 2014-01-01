Ярослав Гагаринский
Ну что...прошел первую игру, в которую от начала до конца играл на PK.
Всё просто супер, wolfenstein the new order оставил самые лучшие впечатления, теперь на очереди old blood)
Хочу пожелать успехов сервису и отличного будущего.
Ну и даже тут я скажу...ДОБАВЬТЕ ПЛИЗ THE EVIL WITHIN.Много же человек хочет в не поиграть
Константин Мыльников
Большое спасибо замечательным людям из Playkey, что я могу на своем корыте шевелить Плотвой! Вы лучшие)
Артем Дудкин
СУПЕР теперь у меня игры не лагают!!! Класс, а у меня ноут 2014 года, слаб
Кирилл Жирнов
Сервис просто бомба, очень очень классный, мне сильно нравиться даже не смотря на трудности всё
он топ, где ещё можно поиграть в топ игры на слабом пк в росси, нигде. Короче, чуваки из плейкея
респект вам, особенно с тех поддержки)))
Сергей Жилянин
непонимаю вас кто пишет что сервис ужасен, что картинка расыпается и лаги. Я играю уже на
плейкей 1,5 года и мне все нравится, играю через 4g модем и у меня отлично играется в 1080p 60pfs,
картинка не расыпается, управление глючит редко но сейчас уже нету такого, сервис Безупречный!
Андрей Назаров
Огромное вам спасибо за такой сервис, я владелец очень слабого ПК, но теперь я могу играть в любимые игры, огромное вам спасибо!!!
Сергей Кот
Вы просто зе бест. У меня слабый ПК, но благодаря вам я могу играть в любые игры.
Николай
Славься Максим Владыкин, спасибо за поддержку геймпада xbox one, в сочетании с 40″ порой я забываю, что играю на пк))))))
дайте виброотдачи, о курках я заикаться не смею,
но виброотдача бы дала возможность погрузиться в атмосферу «тру» консольного гейминга!))))
очень ждем, всех благ, здоровья и успехов всей команде PLAYKEY!!!!!!!!!
третий месяц ваш довольный клиент с увжением НикоЛАй!!!!
Владик Каланчин
Оформил подписку на неделю, на ультра. Все работает, интернета хватает. Совет всем, кто жалуется,
подключите себе нормальный, быстрый интернет и все будет. Разработчики - молодцы!