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Ярослав Гагаринский Ну что...прошел первую игру, в которую от начала до конца играл на PK. Всё просто супер, wolfenstein the new order оставил самые лучшие впечатления, теперь на очереди old blood) Хочу пожелать успехов сервису и отличного будущего. Ну и даже тут я скажу...ДОБАВЬТЕ ПЛИЗ THE EVIL WITHIN.Много же человек хочет в не поиграть

Константин Мыльников Большое спасибо замечательным людям из Playkey, что я могу на своем корыте шевелить Плотвой! Вы лучшие)

Артем Дудкин СУПЕР теперь у меня игры не лагают!!! Класс, а у меня ноут 2014 года, слаб

Кирилл Жирнов Сервис просто бомба, очень очень классный, мне сильно нравиться даже не смотря на трудности всё он топ, где ещё можно поиграть в топ игры на слабом пк в росси, нигде. Короче, чуваки из плейкея респект вам, особенно с тех поддержки)))

Сергей Жилянин непонимаю вас кто пишет что сервис ужасен, что картинка расыпается и лаги. Я играю уже на плейкей 1,5 года и мне все нравится, играю через 4g модем и у меня отлично играется в 1080p 60pfs, картинка не расыпается, управление глючит редко но сейчас уже нету такого, сервис Безупречный!

Андрей Назаров Огромное вам спасибо за такой сервис, я владелец очень слабого ПК, но теперь я могу играть в любимые игры, огромное вам спасибо!!!

Сергей Кот Вы просто зе бест. У меня слабый ПК, но благодаря вам я могу играть в любые игры.

Николай Славься Максим Владыкин, спасибо за поддержку геймпада xbox one, в сочетании с 40″ порой я забываю, что играю на пк)))))) дайте виброотдачи, о курках я заикаться не смею, но виброотдача бы дала возможность погрузиться в атмосферу «тру» консольного гейминга!)))) очень ждем, всех благ, здоровья и успехов всей команде PLAYKEY!!!!!!!!! третий месяц ваш довольный клиент с увжением НикоЛАй!!!!